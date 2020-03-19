Біля візового центру у Львові зафіксували масове скупчення людей

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Черга до візового центру на вул. Джерельній у Львові

Біля візового центру на вул. Джерельній у Львові фіксують масові скупчення людей. У Генеральному консульстві Чеської Республіки пояснюють, що дозволяють українцям забрати документи, що були готові ще до карантину.

У четвер вранці, 19 березня, біля візового центру на вул. Джерельній у Львові утворилась величезна черга. Люди стоять на близькій відстані один біля одного та по черзі заходять всередину. Багато з них не мають медичних масок.

Ймовірно, таке скупчення людей пов’язано зі скороченням робочих годин візового центру. Так, наприклад, 16 березня Генеральне консульство Чеської Республіки повідомило про те, що візові центри будуть працювати лише два дні на тиждень. Також у консульстві повідомили, що тимчасово не видаватимуть візи.

«Через поширення нового коронавірусу Covid-19 прийомний час обмежується двома днями на тиждень. З понеділка, 16 березня, Генеральне консульство та його візові центри у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську зачинені для всіх заявників на візи до подальшого повідомлення. Також консульство не буде видавати візи тим, чиї заяви у минулому отримали позитивне рішення», – йдеться в офіційному повідомленні Генконсульства.

Зазначимо, що черги у візові центри збільшились не лише у Львові, а й в Ужгороді та Івано-Франківську.

Черга до візового центру консульства Чехії в Івано-Франківську 19 березня (фото Марії Леми-Марковецької)

У Генконсульстві Чеської Республіки ZAXID.NET заявили, що не знають причини скупчення людей біля візового центру. Водночас у консульстві пояснили, що попри заборону на видачу віз, українці можуть отримати свій паспорт, якщо їм вклеїли візу ще до початку карантину.

«Заяви, які були розглянуті ще до введення карантину і за якими були вже вклеїні візи – ці паспорти люди можуть забрати», – пояснила працівниця кол-центру консульства.

Речниця патурльної поліції Львівської області Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що біля візового центру на вул. Джерельній уже працює поліція. На місце також виїхала слідчо-оперативна група.

На ситуацію із візовим центром на вул. Джерельній відреагував мер Львова Андрій Садовий.

«Люди по-різному реагують на заклики до дистанції й самоізоляції. Дехто - максимально відповідально (чудовий приклад - скажімо, Нова пошта, і скоординована черга до відділень). Дехто - з байдужістю (на відео - черги біля візового центру на Джерельній). Уже звернувся до поліції області, з вимогою навести там порядок. Потрібно або навести там порядок, або тимчасово закрити візовий центр», – написав він у Telegram.

За інформацією поліції, станом на 13:00 візовий центр у Львові припинив свою роботу. Закрився і візовий центр у Івано-Франківську - там повідомили, що люди помилково отримали повідомлення про готовність їхніх документів.

P.S. Під час засідання 19 березня міська комісія ТЕБ і НС Льовова прийняла рішення про припинення роботи усіх візових центрів до кінця карантину.

Пізніше прес-служба поліції Львівщини повідомила, що на керівника візового центру склали протокол через масове скупчення людей.

«На місці події працювали слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції та працівники інших служб на чолі з т.в.о. заступника начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитром Міхальцем. Правоохоронці встановили, що близько 150 осіб утворили чергу до Візового центру, який продовжував роботу з відвідувачами. На керівника установи правоохоронці склали адміністративний протокол за ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП», – повідомили у поліції.

Санкція цієї статті передбачає штраф від 1700 до 3400 грн для громадян та від 3400 до 17000 грн для посадових осіб.

Нагадаємо, МЗС з 14 березня припинило видачу віз та прийом документів громадян у зв’язку із введенням карантину в Україні.