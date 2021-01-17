У неділю, 17 січня, унаслідок аварії біля берегів турецької провінції Бартин затонуло судно Arvin, яке ходило під прапором Палау і власником якого є українська компанія. Про це повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга у Facebook.

За попередньою інформацією, на судні перебувало 10 громадян України та 2 громадян РФ.

На жаль, на початку року, як і два роки тому -отримали інформацію, що вимагає негайного консульского реагування та... Опубліковано Andrij Sybiha Неділя, 17 січня 2021 р.

За інформацією Міністерства транспорту Туреччини, 6 осіб вдалося врятувати, 2 загинуло, 4 розшукуються.

Турецьке агентство Anadolu уточнює, що причиною катастрофи могли стати погані погодні умови в Чорному морі. Турецька сторона проводить операцію з порятунку екіпажу затонулого судна. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

Близько 12:20 надійшло повідомлення про те, що корабель раптово почав тонути і розколовся на дві частини, пише турецьке видання DHA.

Рятувальникам не вдалося підійти близько до судна через сильний вітер і хвилі.

Вода накрила катер берегової охорони. У цей район рушив фрегат з Ереглінского району Зонгулдака. Для участі в операції запросили і допомогу вертольота, але він не зміг піднятися в повітря через погану погоду.

Російський «Інтерфакс» з посиланням на Федеральне агентство морського і річкового транспорту Росії пише, що власник затонулого судна – українська компанія Arvin Shipping LTD.

Додночас, як пише «Громадське» з посиланням на дані проекту з відстежування суден MarineTraffic, суховантаж ходив під прапором Палау, а його власником є українська компанія з Одеси Tesoro Marine LLC.