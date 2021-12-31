50 протестувальників безперервно ходять пішохідним переходом у Дітківцях

У Дітківцях на Львівщині працівники лісгоспу знову перекрили трасу Київ – Чоп. Від учора працівники Бродівського лісгоспу вимагають не звільняти з посади директора Ореста Ониськіва.

У патрульній поліції Львівщини повідомили, у пʼятницю, 31 грудня, 50 людей безпепервно ходять пішохідним переходом. Рух дорогою повністю перекритий.

Як повідомляв ZAXID.NET, працівники Бродівського лісгоспу вийшли на акцію протесту у четвер, 30 грудня, оскільки директора державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Ореста Ониськіва звільнили з посади наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України. Причиною звільнення назвали «незадовільний стан лісокультурного виробництва».

Натомість Бродівська міська рада ухвалила звернення напідтримку звільненого директора лісгоспу. Бродівські депутати вважають звільнення директора лісгоспу недоцільним та політично вмотивованим.