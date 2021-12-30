Працівники Бродівського лісгоспу перекрили трасу на захист звільненого директора

У четвер, 30 грудня, на трасі Київ-Чоп біля Бродів на Львівщині учасники акції протесту перекрили рух транспорту. У такий спосіб працівники Бродівського лісгоспу вимагають не звільняти з посади директора лісгоспу Ореста Ониськіва.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 13:00 траса перекрита поблизу Бродів та села Дітківці.

«Там триває акція протесту. Близько 70 осіб ходять пішохідним переходом – кожні 15 хвилин пропускають транспортні засоби», – повідомила патрульна поліція у своєму Telegram-каналі.

Протестувальники перекрили трасу поблизу Бродів та села Дітківці (фото поліції та Ірини Сех)

Депутатка Львівської облради Ірина Сех розповіла у Facebook, що директора державного підприємства «Бродівське лісове господарство» Ореста Ониськіва звільнили з посади наказом голови Державного агентства лісових ресурсів України від 29 грудня через «незадовільний стан лісокультурного виробництва». Натомість Бродівська міська рада наступного дня ухвалила звернення напідтримку звільненого директора лісгоспу. Бродівські депутати вважають звільнення директора лісгоспу недоцільним та політично вмотивованим. Сьогодні ж працівники лісгоспу перекрили трасу на захист звільненого директора.