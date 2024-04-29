Водії обох автомобілів були тверезі

Смертельна аварія сталася о 4:20 ранку 29 квітня між Бурштином та селом Насташине на Прикарпатті. Внаслідок зіткнення вантажівки MAN і Chery в лікарні помер 42-річний водій легкового авто.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, загиблим є мешканець Івано-Франківська.

«У результаті зіткнення вантажного автомобіля МАN та автомобіля Chery, водія легковика було доставлено до лікарні. Однак потерпілий, 1982 року народження, від отриманих помер у медичному закладі. Вантажівкою керував мешканець Чернівецької області, 1992 року народження», – розповіли у поліції.

Водії обох автомобілів були тверезі. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.