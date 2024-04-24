Біля села Нижні Ворота зіткнулися BMW та Renault

У середу, 24 квітня, біля села Нижні Ворота на Закарпатті зіткнулися BMW та Renault. Внаслідок аварії в лікарні загинув мешканець Прикарпаття.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, на трасі Київ – Чоп у Нижніх Воротах 39-річний мукачівець на BMW на мокрій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Renault, яким керував 48-річний житель Івано-Франківська.

«Останнього та його пасажира з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Однак у медзакладі від отриманих травм водій Renault помер», – інформують у поліції.

Водій BMW за кермом був тверезий. Обидва автомобілі вилучили, правоохоронці продовжують розслідування.