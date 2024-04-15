Аварія сталася у селі Клубівці Тисменицької громади

Смертельна ДТП сталася ввечері 13 квітня у селі Клубівці Тисменицької громади. Після зіткнення з Lexus, що виїхав на зустрічну смугу, загинув 63-річний іванофранківець, водій Renault Logan, його пасажирку госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 15 квітня, 42-річний мешканець Тисменицької громади на Lexus LX під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся Renault Logan.

«Внаслідок ДТП водій Renault від отриманих травм помер на місці. А пасажирку цього ж автомобіля 1959 р.н., мешканку обласного центру госпіталізовано до лікарні. Керманича Lexus LX також доставлено до медзакладу. У нього відібрано кров на встановлення вживання алкоголю», – інформують у поліції.

Водія Lexus затримали і повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 3 до 8 ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.