У 2021-2023 роках Петро Лапішко працював заступником начальника сервісного центру МВС в Івано-Франківській області

Тисменицький районний суд визнав директора «ПС Буд» Петра Лапішка винним у порушенні правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. За скоєння аварії в якій загинув 63-річний франківець, колишньому заступнику начальника сервісного центру МВС в Івано-Франківській області призначили 2 роки ув’язнення.

Вирок винесли 28 березня. Йдеться про аварію, яка сталася у квітні 2024 року у селі Клубівці Тисменицької громади. Петро Лапішко, напідпитку, керуючи Lexus на швидкості понад 130 км/год, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault Logan. Внаслідок ДТП водій останнього загинув на місці, а пасажирка отримала численні переломи і травми.

Аварія сталася у квітні 2024 року у селі Клубівці Тисменицької громади

Під час судового засідання Петро Лапішко підтвердив, що керував автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, розкаявся у вчиненому і просив не призначати йому суворого покарання. У свою чергу, син загиблого сказав, що обвинувачений повністю відшкодував матеріальну та моральну шкоду, і він не має до нього претензій.

Суд також врахував позитивні характеристики, видані Петру Лапішку настоятелем Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ, компанією «ПС Буд» та начальником регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Максим Олійник визнав Петра Лапішка винним у порушенні правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого і призначив йому 2 роки ув’язнення з позбавленням права 5 років керувати транспортними засобами. На вирок можуть подати апеляцію.