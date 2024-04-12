Постраждалих з понівеченої автівки діставали рятувальники

Смертельна аварія сталася у селі Олешів Тлумацької громади ввечері 11 квітня. Місцевий мешканець на Toyota, з’їхавши у кювет, зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП загинув 65-річний місцевий мешканець, водія та ще одного пасажира госпіталізували.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області 12 квітня, аварія сталася напередодні близько 19:00.

«Водій Toyota 1961 року народження, місцевий мешканець, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії пасажир легковика 1959 року народження, житель Тлумацької громади від отриманих травм помер у лікарні. Водія та ще одного пасажира, мешканця Івано-Франківська, госпіталізували», – розповіли правоохоронці.

Постраждалих з понівеченої автівки діставали рятувальники. Також вони від’єднали клеми акумулятора, щоб запобігти пожежі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, винуватцеві ДТП загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.