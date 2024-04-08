Смертельна ДТП сталася між Калушем і Добровлянами

Смертельна аварія сталася близько 15:30 7 квітня між Калушем і Добровлянами. Зіткнувшись з Audi, загинула 87-річна пасажирка Renault, водійку автомобіля госпіталізували.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 8 квітня, 56-річна мешканка Калуського району допустила ДТП під час обгону. Її Renault зіткнулося з автомобілем Audi, що їхав у напрямку села Добровляни.

«Опісля керманичка Renault з’їхала з проїжджої частини в кювет. Внаслідок ДТП її пасажирка 1937 року народження, мешканка Калуського району, від отриманих травм загинула на місці. Водійку цього ж транспортного засобу доставлено до лікарні», – інформують у поліції.

Водійку Renault госпіталізували

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.