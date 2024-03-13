Аварія сталася під час виїзду водійки Volkswagen Golf на дорогу з автозаправки

Смертельна аварія поблизу Калуша сталася 12 березня. 32-річна мешканка Коломиї на Volkswagen Golf зіткнулася з вантажівкою Volvo. Внаслідок ДТП жінка та двоє дітей, які їхали з нею, отримали важкі травми. Водійку та 5-річну дівчинку врятувати не вдалося, піврічне немовля перебуває у реанімації.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 березня, аварія сталася під час виїзду Volkswagen Golf на дорогу з автозаправки.

«32-річна водійка легковика, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустила зіткнення із вантажівкою, якою керував 26-річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо. У результаті ДТП, водійка та двоє неповнолітніх пасажирів отримали важкі тілесні ушкодження та терміново госпіталізовані до місцевої лікарні», – інформують у поліції.

Жінку та 5-річну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Піврічне немовля наразі перебуває в реанімаційному відділенні Калуської ЦРЛ.

Водій вантажівки за кермом був тверезий. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.