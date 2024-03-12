Смертельна аварія сталася 12 березня о 12:25 на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів

Смертельна аварія сталася 12 березня о 12:25 на автодорозі Н-09 поблизу села Тязів Івано-Франківського району. Внаслідок зіткнення Mercedes з автобусом «Уїзд – Івано-Франківськ» загинули водій та двоє пасажирів автобуса, є травмовані. На місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, 57-річний мешканець села Угорники на Mercedes C220 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з рейсовим автобусом.

«У результаті аварії попередньо троє людей загинуло, а саме водій рейсового автобуса та його двоє пасажирів. Окрім цього є травмовані пасажири», – інформують у поліції.

На місці події працюють правоохоронці, медики «швидкої», 25 рятувальників та 6 одиниць техніки.