Біля Буська легковик зіткнувся з вантажівкою

Вантажівка вдарила автівку зі сторони водія

Вдосвіта 29 березня на трасі Київ-Чоп біля міста Буськ на Львівщині трапилася ДТП за участю вантажного автомобіля Renault Magnum та автомобіля Chevrolet Lacetti. За інформацією ДСНС Львівщини, аварія трапилася о 05:42. Травмованого 26-річного водія Chevrolet Lacetti рятувальники деблокували з автомобіля. Його у важкому стані госпіталізували в Буську центральну району лікарню. фото патрульної поліції Львівської області Обставини ДТП встановлює поліція.

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