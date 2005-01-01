Біля Буська легковик зіткнувся з вантажівкою

Вдосвіта 29 березня на трасі Київ-Чоп біля міста Буськ на Львівщині трапилася ДТП за участю вантажного автомобіля Renault Magnum та автомобіля Chevrolet Lacetti.
За інформацією ДСНС Львівщини, аварія трапилася о 05:42.
Травмованого 26-річного водія Chevrolet Lacetti рятувальники деблокували з автомобіля.
Його у важкому стані госпіталізували в Буську центральну району лікарню.
фото патрульної поліції Львівської області
Обставини ДТП встановлює поліція.
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