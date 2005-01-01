Нетверезий водій зніс парапети і в’їхав у стіну будинку у Львові

У Львові нетверезий водій автомобіля Skoda в’їхав у стіну будинку. Його госпіталізували в реанімацію.

За інформацією Нацполіції Львівщини, ДТП трапилася 26 березня о 23:45 на вулиці Богдана Хмельницького.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Skoda Fabia, 23-річний львів’янин, виїхав за межі проїзної частини дороги, скоїв наїзд на металеві парапети, після чого в’їхав у стіну будинку», ‒ передає відділ комунікації поліції Львівської області.

Водія госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, алкогольне сп’яніння».

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

Загалом протягом минулої доби на Львівщині сталися 54 дорожньо-транспортні пригоди. В них одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.