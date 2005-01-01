Нетверезий водій зніс парапети і в’їхав у стіну будинку у Львові

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 11:5417361

До теми

Нетверезий водій зніс парапети і в’їхав у стіну будинку у Львові
фото поліції

У Львові нетверезий водій автомобіля Skoda в’їхав у стіну будинку. Його госпіталізували в реанімацію.

За інформацією Нацполіції Львівщини, ДТП трапилася 26 березня о 23:45 на вулиці Богдана Хмельницького.

«Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля Skoda Fabia, 23-річний львів’янин, виїхав за межі проїзної частини дороги, скоїв наїзд на металеві парапети, після чого в’їхав у стіну будинку», ‒ передає відділ комунікації поліції Львівської області.

Водія госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, алкогольне сп’яніння».

Поліція з'ясовує обставини ДТП.

Загалом протягом минулої доби на Львівщині сталися 54 дорожньо-транспортні пригоди. В них одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Турківському районі автомобіль упав у річку, водій загинув ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук