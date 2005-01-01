У Турківському районі автомобіль упав у річку, водій загинув

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 07:299850

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У понеділок, 26 березня, о 22:40 у с. Бориня Турківського району Львівщини на вул. І.Франка місцевий мешканець не впорався з керуванням та з’їхав у річку Боринька. Автомобіль Fiat Doblo перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 55-річний водій загинув на місці події. Його тіло доставили у морг Турківської центральної лікарні. Причини події встановлюють, повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Нагадаємо, унаслідок ДТП у неділю, 25 березня, у Дрогобичі загинув військовий комісар.

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Унаслідок ДТП у Дрогобичі загинув військовий комісар ZAXID.NET
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