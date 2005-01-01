Унаслідок ДТП у Дрогобичі загинув військовий комісар

У неділю, 25 березня, приблизно о 20:30 у Дрогобичі трапилась ДТП, унаслідок якої загинула людина. Як інформує департамент цивільного захисту ЛОДА, водій BMW виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з Daewoo Lanos.

Як йдеться у повідомленні, автомобіль BMW був на литовській реєстрації, за кермом перебував житель Дрогобича 1985 року народження. Унаслідок лобового зіткнення водій автомобіля Daewoo Lanos загинув на місці події. У повідомленні вказано, що загиблим був військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату, 1966 року народження.

Військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко на своїй сторінці у Facebook вказав, що загиблим був полковник Віктор Попов.

Daewoo Lanos після аварії (фото поліції)

Водій BMW отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правого гомілково-ступневого суглобу, після надання допомоги у Дрогобицькій МЛ №1 був відпущений додому. Причини події встановлюються.