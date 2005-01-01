Суд взяв під варту винуватця ДТП у Дрогобичі, у якій загинув військовий комісар

Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу водію, що вчинив смертельну ДТП у Дрогобичі. Унаслідок аварії загинув військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного комісаріату Віктор Попов. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, винуватця ДТП протягом двох місяців триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.

ДТП трапилась у неділю, 25 березня, у Дрогобичі. Водій BMW виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з Daewoo Lanos. Автомобіль BMW був на литовській реєстрації, за кермом перебував 31-річний житель Дрогобича. Унаслідок лобового зіткнення водій автомобіля Daewoo Lanos, військовий комісар Віктор Попов, загинув на місці події.

Обставини події встановлюють правоохоронці. На час слідства водій, що вчинив ДТП, буде під вартою.