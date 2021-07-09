Аварія трапилася вдосвіта на дорозі Червоноград-Броди

На дорозі біля Червонограда загинув 40-річний чоловік. Його збив на смерть водій мікроавтобуса Opel Movano.

Аварія трапилася вдосвіта 8 липня на трасі Т-14-10 Червоноград-Броди, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Близько 04:40 в с. Поздимир водій автомобіля Opel Movano, 1958 року народження, здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди», — вказано у повідомленні.

Загиблий — мешканець с. Яструбичі (Радехівська ТГ) Червоноградського району 1980 року народження.

Обставини ДТП встановлюють слідчі, які відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

За статистикою поліції, впродовж перших півроку на Львівщині в ДТП загинули 93 людини.