Тіло загиблого передали правоохоронцям

Увечері 3 серпня під час відпочинку на озері в селищі Обертин Івано-Франківського району потонув 17-річний хлопець. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області 4 серпня, повідомлення про утоплення підлітка в Обертині надійшло до Служби порятунку напередодні о 18:35.

«На місце події направили водолазів та рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини селища. Тіло хлопця, 2008 року народження підняли на берег та передали працівникам поліції», – розповіли рятувальники.

На місці події з родичами загиблого працювала психологиня ДСНС. Усі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.