На пошуки потопельника залучили 23 рятувальників та 9 одиниць техніки

У неділю, 13 липня, чоловік стрибнув з моста в канал Бурштинського водосховища і зник під водою. Після двох днів пошуків тіло загиблого дістали з водойми.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, на пошуки потопельника залучили 23 рятувальників та 9 одиниць техніки.

«До місця події негайно направили водолазів, мобільні оперативні групи та психолога. Рятувальники залучили різні види техніки пошуку – занурення, обстеження за допомогою БпЛА, пристрою “Ехолот”, підводного дрона, а також візуальні огляди з човнів і катамарана», – зазначили в ДСНС.

У вівторок, 15 липня, о 06:08 загиблого 22-річного чоловіка виявили місцеві рибалки. Водолази вилучили тіло з водойми і передали правоохоронцям.