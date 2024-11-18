Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Поліцейські спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ викрили 21-річного жителя села Рокитне, який намагався вивезти за кордон трьох чоловіків. За скоєне йому загрожує до семи років увʼязнення. Про це повідомили 18 листопада у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, 21-річний підозрюваний на власному автомобілі BMW намагався перевезти через кордон трьох жителів Сарненського району віком 20, 22 та 25 років. В одному з сіл прикордоння їх зупинили правоохоронці.

Нині поліцейські перевіряють водія на причетність до інших аналогічних злочинів.



21-річному мешканцю села Рокитне повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення декількох чоловіків через державний кордон). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі майже 100 тис. грн. Санкція статті передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.