Підозрюваних затримали під час спроби переправити за кордон двох жителів Рівненської та Волинської областей

Правоохоронці викрили трьох мешканців Рівненщини, які організували схему переправлення чоловіків за кордон. Свої послуги зловмисники оцінювали у 5000 доларів. Про це повідомили 30 жовтня у Службі безпеки України.

За даними слідства, організаторами схеми ухилення від мобілізації виявились жителі Рівненської області, які через посередників шукали клієнтів. Підозрювані надавали чіткі рекомендації, як потрапити до країн ЄС в обхід встановлених пунктів пропуску. За свою допомогу брали 5000 доларів винагороди.

«Клієнти мали дотримуватися інструкцій та настанов, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників. Співробітники СБУ затримали трьох організаторів незаконного перетину “на гарячому” під час спроби переправити через державний кордон двох жителів Рівненської та Волинської областей», – інформують правоохоронці.

Під час обшуків за місцем проживання організаторів співробітники СБУ виявили мобільні телефони, транспортні засоби, 17 500 доларів та 1750 євро, ймовірно отриманих незаконним шляхом.

Наразі слідчі повідомили трьом затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від п'яти до семи років позбавлення волі.