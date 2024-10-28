До організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон причетний 18-річний мешканець Рівненської області

У Львові поліція затримала організатора незаконного каналу перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками. Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон причетний 18-річний мешканець Рівненської області. За переправлення поза межами пункту пропуску він брав від 10 до 15 тис. доларів. Клієнтів збирали у Львові, а потім відвозили до Закарпатської області, де проводили їх лісосмугою через кордон або вказували безпечний маршрут.

За результатами проведених заходів поліцейські з’ясували, що найближчим часом підозрюваний повинен був переправити клієнта через кордон у Закарпатській області й за це мав отримати 12 тис. доларів. Після отримання 10 500 доларів, частини від обумовленої суми, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали його.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 75 700 грн застави. Санкція статті передбачає покарання – до дев'яти років позбавлення волі.