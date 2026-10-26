Смертність тварин серед молодняку може сягати 100%

Держпродспоживслужба України заборонила випас дрібної рогатої худоби у чотирьох селах Верховинського району, розташованих поблизу кордону. Причина – спалах віспи овець і кіз у Румунії,

Як повідомили у Верховинській РДА 22 жовтня, до десятикілометрової загрозливої зони увійшли населені пункти Голошина та Грамотне Білоберізької громади, а також Буркут і Шибене Зеленської громади. Керівників цих ОТГ зобов’язали провести засідання надзвичайних протиепізоотичних комісій.

Водночас усі господарства на території Верховинського району мають уточнити кількість поголів’я овець та кіз, посилити контроль за їх переміщенням, визначити місця для спалювання тварин у разі виникнення спалаху та забезпечити необхідний запас дезінфекційних засобів для проведення протиепізоотичних заходів.

В РДА закликали власників та утримувачів овець та кіз невідкладно повідомляти ветеринарів про підозрілі симптоми або випадки загибелі худоби.

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Що відомо про віспу овець

У серпні-вересні в Румунії повідомили про 12 спалахів віспи овець та кіз у повітах Бреїла, Бузеу, Галац, Горж і Тулча. Останній безпосередньо межує з Україною.

Це небезпечна та надзвичайно заразна вірусна хвороба, яка супроводжується лихоманкою, утрудненим диханням, ураженням внутрішніх органів (особливо легень) та характерним вузликовим висипом на шкірі й слизових оболонках тварин.

Смертність тварин серед молодняку може сягати 100%. Для людей цей вірус є безпечним і не викликає захворювання.