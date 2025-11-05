Випадки сказу в худоби зафіксували у Кривопіллі та Бережниці

У селах Кривопілля та Бережниця Верховинського району ввели карантинні обмеження. Сталося це через спалах сказу у великої рогатої худоби.

Як повідомили у Верховинській селищній раді 5 листопада, випадки сказу в худоби зафіксували у присілках Кривопілля Малий Ходак та Сметанчині (село Бережниця). Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішили оголосити ці села неблагополучними зонами.

«Ухвалено накласти карантинні обмеження на присілки терміном на два місяці та визнати загрозливою зоною 1,5 км населених пунктів с. Кривопілля та с. Бережниця», – зазначила заступниця голови Верховинської селищної ради Оксана Чубатько.

У громаді намагаються локалізувати захворювання, згідно з інструкціями.

Додамо, гуцульське село Кривопілля розташоване поблизу одного з найвищих карпатських перевалів (1013 м) і через нього проходить кілька туристичних маршрутів, зокрема, на хребет Кострич. Водночас присілок Сметанчино у Бережниці відомий своїми величезними гойдалками та полониною, яка стала місцем зйомок фільму Зази Буадзе «Мій карпатський дідусь».