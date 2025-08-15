ДНК вірусу виявили у двох трупах свиней на території Рожнятівської громади

У Калуському районі, на території Рожнятівської громади, зафіксували випадок африканської чуми свиней. У 13-кілометровій зоні ввели карантинні обмеження.

Як повідомили у Калуській міській раді 15 серпня, ДНК вірусу африканської чуми виявили у двох трупах свиней, що загинули на території вольєрного господарства.

«У Рожнятівській територіальній громаді, а саме в урочищі “Коцєрка” зафіксовано випадок африканської чуми свиней, що становить серйозну загрозу для свинарства», – зазначили в міськраді.

У 13-кілометровій зоні від місця спалаху ввели карантинні обмеження та посилили ветеринарний контроль. Щоб запобігти поширенню хвороби, власників свиней закликали заборонити їх вільний вигул, обмежити доступ сторонніх осіб до території, де вони утримуються, і регулярно проводити дезінфекцію вольєрів. Мешканців просять не купувати м’ясні продукти у неперевірених місцях, оскільки людина може стати переносником вірусу.

Симптоми АЧС: підвищена температура, синюшність шкіри, крововиливи, відсутність апетиту, слабкість, блювання. Хвороба швидко прогресує і часто призводить до смерті тварини.