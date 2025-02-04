Селян попереджають про заборону продажу, переміщення та безконтрольного забою свиней

Збудник африканської чуми свиней виявили у трупах 12 загиблих свійських тварин поблизу сміттєзвалища у Брошнів-Осадській громаді та у двох мертвих диких кабанів на території національного природного парку «Гуцульщина».

Як розповіли у Брошнів-Осадській громаді, покинуті трупи свиней породи «Чорний мангал» виявили неподалік лісопосадки 31 січня. Працівники Калуського ДСНС та Держпродспоживслужби відібрали проби паталогічного матеріалу та провели захоронення тварин.

Збудник африканської чуми серед загиблих свиней підтвердився, повідомив ZAXID.NET 4 лютого начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Іван Васьків. При Калуській РДА провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

«Територію сміттєзвалища оголошено інфікованим об’єктом, на нього наклали карантин. Також визначено трикілометрову зону захисту, до якої увійшли Брошнів, Брошнів Осада і Сваричів. Спеціалісти ветеринарної медицини проводять обхід селянських дворів і розповідають власникам свиней, що вони не мають права без відома Держпродспоживслужби здійснювати переміщення і забій тварин», – зазначив Іван Васьків.

Напередодні збудник африканської чуми свиней виявили і в двох мертвих диких кабанів на території НПП «Гуцульщина», повідомили в Косівській РДА.

Територію, де знайшли кабанів, визначили епізоотичним вогнищем та оголосили неблагополучним пунктом. На території нацпарку «Гуцульщина» встановили карантин з визначенням трикілометрової зони захисту, до якої включили угіддя Парку та Косівської РО УТМР, а також населені пункти Вербовець, Косів та Пістинь.

Зоною спостереження визначені населені пункти Уторопи Яблунівської громади; Микитинці, Смодна, Старий Косів, Черганівка, Бабин, Город, Соколівка Косівської громади; Хімчин Рожнівської громади, Старі Кути, Малий Рожин Кутської громади; Гуцулівка та Кривоброди Матеївецької громади Коломийського району, угіддя Парку та Косівської РО УТМР.

«Спеціалісти облікують свинопоголів’я в господарствах всіх форм власності і встановлюватимуть чисельність диких кабанів на території НПП “Гуцульщина”. Наразі власників свиней попереджають про заборону продажу, переміщення, вигульного утримання та безконтрольного забою свиней», – зазначили в Косівській райдержадміністрації.

Додамо, що на період дії карантину в зонах захисту та нагляду заборонено проведення виставок, ярмарків та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин. Карантин зможуть зняти через 40 діб.