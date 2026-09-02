Біля Львова пройде екстремальний благодійний забіг Kordon Race
Триває реєстрація учасників заходу, який відбудеться 5 вересня в Пустомитах
У суботу, 5 вересня, в Пустомитах на Львівщині відбудеться осінній етап спортивно-патріотичних змагань з перешкодами Kordon Race & Trail Autumn. Подія об’єднає сотні професійних атлетів, любителів екстриму, сімей з дітьми та ветеранів з усієї країни заради спільної мети — підтримки українських захисників та ветеранів.
Як повідомляють організатори, екстремальний забіг пройде в рекреаційному комплексі «Озерний край» в Пустомитах.
«Основою заходів Kordon Race є потужний благодійний та патріотичний складник. Усі залучені під час події кошти спрямовуються на розвиток навчального центру для ветеранів KORDON ACADEMY. Окрім того, в межах змагань передбачено окрему спеціальну адаптовану дистанцію для ветеранів з пораненнями та ампутаціями. Для відвідувачів та учасників на локації також проходитимуть майстер-класи та навчання з мінної безпеки від інструкторів та ветеранів», – йдеться в повідомленні.
Учасники долатимуть водні та болотяні перешкоди, похилі стіни, переправи та силові випробування. Змагання розраховані на учасників будь-якого рівня підготовки та пропонують кілька форматів:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Individual, Ultra та Team – виклики для досвідчених спортсменів та команд.
- Kordon Trail (15+ км) – класичний трейловий біг без штучних перешкод для поціновувачів витривалості.
- Special – адаптований забіг для ветеранів
- Children – безпечна та адаптована дитяча дистанція для молодих учасників віком від 6 до 16 років.
«Kordon Race – це більше, ніж просто змагання з перешкодами чи випробування сили. Це простір, де гартується дух, де цивільні біжать пліч-о-пліч із ветеранами, а родини виховують у дітях стійкість та взаємодопомогу. Головне тут — не час на фініші, а наша спільна допомога тим, хто захищав та захищає Україну», – зазначив організатор змагань Петро Жовнич.
Детальніше про захід та реєстрацію тут, тут, тут і тут.
Для глядачів та гостей заходу вхід на територію вільний. На локації діятимуть інтерактивні зони, виставки та майстер-класи для всієї родини. Також для учасників, волонтерів та гостей передбачено безкоштовний трансфер за маршрутом:
- 1 автобус: Приміський вокзал (6:50) – Вікторія Гарденс (7:20-7:30) – Пустомити (Озерний край)
- 2 автобус: Приміський вокзал (8:00) – Вікторія Гарденс (8:30-8:40) – (9:00) - Пустомити (Озерний край)
- Повернення 1 автобус: Пустомити (Озерний край) 18:00 – Вікторія Гарденс (18:20) – Приміський вокзал.