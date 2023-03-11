У прихистку зможуть тимчасово перебувати понад 20 людей

Біля Львова влітку відкриють новий прихисток для потерпілих від домашнього насилля. Зараз там триває ремонт, кошти на який виділив американський благодійний фонд. Як повідомила 11 березня голова Львівської районної державної адміністрації Христина Замула, там облаштують сім невеликих кімнатах з окремими санвузлами, у них зможуть проживати до 22 осіб, мами з малими дітьми.

Де розташоване приміщення – не розголошують з питань безпеки. Христина Замула уточнила ZAXID.NET, що це Львівський район. А приміщення, яке реконструюють, раніше належало медичній сфері. У ньому зможуть знайти прихисток жінки, що зазнали насилля, серед них можуть бути і переселенки, і жінки з Львівщини.

У майбутньому прихистку вже встановили нові вікна, залили стяжку, завершують перепланування простору. Він має бути інклюзивним, одну з кімнат спеціально пристосують для проживання людей з інвалідністю. Завершити ремонт планують до кінця травня цього року. Також для прихистку закуплять меблі та облагородять прилеглу територію.

фото Львівської РДА

«Проєкт створення прихистку не обмежується лише його простором. Наразі команда адміністрації також сприяє втіленню проєкту "Любов НЕ б’ється", який передбачає інформаційну кампанію із запобігання домашньому насиллю. Зокрема, йдеться про тісну співпрацю і навчання соціальних працівників у громадах, просвітницьку роботу з населенням, інформування про можливості вирватися з кола насилля, отримати психологічну і правову допомогу, знайти підтримку, зокрема, у таких прихистках», – додала Христина Замула.

Вартість проекту – майже 12 млн гривень. Кошти на реконструкцію приміщення та облаштування прихистку надав американський благодійний фонд «Сієнтія Юкрейн». Львівська РВА уклала з ним меморандум про співпрацю восени 2022 року.

На Львівщині працює 7 більших або менших прихистків для людей, що постраждали від домашнього насильства, торгівлі людьми або за ознакою статі. Такі тимчасові помешкання працюють у чотирьох районах області. Частина з них є комунальними закладами громад або підпорядковані обласній адміністрації. Ними опікуються меценати, міжнародні організації та донори. За словами Христини Замули, таких закладів не вистачає у Яворівському, Самбірському та Золочівському районах.