Біля Львова викрили підпільну гуральню

Неподалік Львова правоохоронці виявили міні-цех, де виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Його діяльність організував 46-річний мешканець Львівщини.

«В міні-цеху було виявлено та вилучено понад 600 літрів спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, близько 1700 марок акцизного збору із ознаками підробки, понад 200 пляшок вже готової продукції, яка реалізовувалась під виглядом горілки відомих в Україні торгових марок. Окрім того, на підпільному підприємстві зберігалося два десятки так званих «бегів» (м’яких контейнерів) об'ємом по 2 літри кожний з алкогольними напоями популярних елітних брендів», ‒ розповіли в управлінні захисту економіки у Львівській області.

Фальсифіковану горілку реалізовували у торгових закладах Львова та області.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ст.204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів) Кримінального кодексу України.

фото управління захисту економіки у Львівській області

За таке передбаченого позбавлення волі від трьох до семи років. Досудове розслідування провадить управління захисту економіки Львівщини за процесуального керівництва військової прокуратури.