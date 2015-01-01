Організатора виробництва фальсифікованого алкоголю на Львівщині засудили до 3 років тюрми

Фальсифікат розповсюджували на територіях чотирьох областей

Членів двох організованих груп на Львівщині засудили за виробництво фальсифікованого алкоголю. Тільки під час обшуків у них вилучили понад 90 тисяч пляшок фальсифікату та 80 тонн спирту. Два правопорушники отримали умовні терміни та штрафи у розмірі понад 50 тис. грн, повідомила 26 березня прес-служба прокуратури Львівщини.

Загалом вироки винесли шістьом зловмисникам, які причетні до підроблення алкогольних напоїв, повідомила ZAXID.NET речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко. Йдеться про дві злочинні групи, проте їхні організатори пов'язані родинними зв'язками. Організаторам дали по чотири роки позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки, рядовим учасникам - штрафи близько 50 тис. грн.

За інформацією прокуратури, Пустомитівський районний суд Львівської області та Стрийський міськрайонний суд Львівської області винесли обвинувальні вироки щодо членів двох організованих груп за ст.199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) .

Організатори незаконного виробництва міцних напоїв облаштували на Львівщині підпільні цехи, де підробляли алкогольні напої відомих торгових брендів із підробленими марками акцизного податку.

«Під час обшуків у них вилучили понад 90 тисяч пляшок фальсифікату орієнтовною вартістю понад 3 млн грн, більше 30 тисяч марок акцизного податку та 80 тонн спирту. Крім цього, виявлено та вилучено пластикові ємності, фільтри з колбами для змішування спиртовмісних сумішей, електронасос, шланги та інше обладнання, за допомогою якого здійснювалось масове виготовлення підроблених алкогольних напоїв», ‒ повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Про один епізод ZAXID.NET вже інформував. Трьом членам злочинної групи, які у 2017 році у підпільному цеху у с. Милошевичі у Пустомитівському районі Львівщини виготовляли фальсифіковану горілку, суд виніс вирок. Львів’янина, організатора підпільного цеху, засудили до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки та до сплати штрафу у 136 тис. грн. Інших двох зловмисників суд також лише оштрафував на 68 та 51 тис. грн відповідно.

Вирок щодо ще одного організатора підпільного цеху у Пустомитах Володимира Кузьміних вже опублікований в єдиному реєстрі судових рішень. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

«Обвинувачений вирішив під прикриттям прийому склотари та макулатури використати приміщення за адресою м.Пустомити, вул.Фабрична, 19, яке він орендував з 01.01.2015 р., для незаконного виготовлення алкогольних напоїв», ‒ йдеться у вироку Пустомитівського суду.

Нагадаємо, масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю організували двоє львів’ян – рідні брати віком 24 та 27 років. Фальсифікат вони розповсюджували на територіях чотирьох областей. Їхню незаконну діяльність викрили у серпні 2017 року.