Диверсанти фотографували станцію метро, а в машині мали зброю

Київські поліцейські затримали чотирьох диверсантів на одній із станцій метро. На них звернули увагу через те, що вони фотографували вхід у метро. У їхній машині виявили цілий арсенал зброї, вибухівку.

«Під час перевірки правоохоронці виявили в їхньому автомобілі РПГ-7, заряд до нього, автомати Калашникова АК-74 зі спорядженими магазинами та велику кількість набоїв 5,45 мм, гранати, саморобний вибуховий пристрій, тротилові шашки, військові ножі», — повідомили у Нацполіції.

Окрім того, диверсійно-розвідувальна група мала каністри з бензином, карти Києва та підроблені перепустки. Усіх затримали і передали працівникам СБУ.

Додамо, що у середу, 2 березня, оперативники Нацполіції на станції метро затримали п’ятьох диверсантів. Вони прийшли у метро нібито переночувати та сховатися в укриття. Один з них сховав у дитячій іграшці боєприпаси.