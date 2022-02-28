Багатьох диверсантів допомогли виявити пильні львів'яни

Поліцейські та інші служби продовжують затримувати диверсантів, які допомагають російській армії. Так у львівському хостелі викрили маму з сином, які приїхали з Криму і збирали тут інформацію про важливі об’єкти. Їх запідозрили небайдужі і викликали поліцію.

«У матері та сина, які приїхали з Криму зі своєю легендою, виявили карти з позначеними важливими установами міста, щоденні значні перекази грошей, заява з проханням надати російське громадянство та інше. Член їхньої родини живе в Росії», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Біля комунального підприємства Львова небайдужі помітили, що орендар квартири постійно спостерігає за містом. Виявилося, що це мешканець Криму, який воював за сусідню державу. У його мобільному виявили кілька російських номерів, а ще креслення різних літальних апаратів та російську готівку.

Були викриті й інші випадки. В одного із затриманих на вулиці чоловіків виявили відео із знятою військовою частиною. Іншого, мешканця північно-східного регіону України, який приїхав до Львова кілька днів тому, зупинили біля стратегічного об'єкта. Він вдавав з себе людину з інвалідністю, а потім спробував вихопити зброю у патрульних. Неподалік центру у чоловіка виявили штик-ніж від автомата.

Усіх затриманих передали відповідним службам.

P.S. Ввечері 28 лютого голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що всіх затриманих перевірила Служба безпеки. Диверсійних груп не виявлено.

Поліцейські дякують за пильність та просять надалі бути уважними і спостерігати за підозрілими невідомими людьми.

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