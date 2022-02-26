Більшість чоловіків немісцеві і не могли пояснити мету свого перебування у Львові

26 лютого патрульна поліція затримала у Львові шістьох чоловіків, поведінка яких здалася очевидцям підозрілою. Їх опитають слідчі, щоб з’ясувати, чи можуть вони бути диверсантами, засланими у Львів.

Зокрема, трьох підозрілих чоловіків, які приїхали з Києва, виявили у підвалі житлового будинку. Поліцейським вони не змогли пояснити мету приїзду. При обшуку у них виявили зброю, ножі та гроші.

Інший чоловік був замаскований під безхатченка, його виявили на околиці віддаленого району Львова. У нього було багато карт і записів.

«Ще в одному випадку львів’янам видався підозрілим чоловік, який керував автомобілем охоронної фірми. Патрульні виявили у нього пістолет зі сигнальними патронами та бойові набої. Пояснити нічого не міг. Окрім того, він був у нетверезому стані. Прилад Drager показав результат 1,09 проміле», — розповіли у патрульній поліції Львова.

Чергового диверсанта затримав львів’янин біля блокпоста, коли він його фотографував. Поліцейські виявили у нього паспорт з ознаками підробки і понад 10 фотографій блокпоста з різних ракурсів.

Усіх чоловіків затримали, їх опитують відповідні служби. Поліція дякує громадянам за пильність.

Нагадаємо, українців попередили про появу ймовірних російських диверсантів у різних містах. Тому просять бути пильними і за будь-яких підозр повідомляти у поліцію. Мер Львова закликав львів’ян зголошуватись до цілодобового патрулювання міста.

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