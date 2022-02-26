Мер Львова Андрій Садовий закликав львів’ян зголошуватись до цілодобового патрулювання території Львівської громади. Запис відбувається у всіх районних адміністраціях.

«Є чіткі карти маршрутів патрулювання, яке буде відбуватися 24 години на добу біля важливих об’єктів для міста і по межі громади», — сказав Андрій Садовий у своєму відеозверненні 26 лютого.

Також міський голова попросив підготувати зброю тих мешканців, хто її має. Всіх інших – готувати коктейлі Молотова.

«Як їх зробити – в інтернеті є багато інформації. Зараз ми їх називаємо Бандера смузі», — закликав мер Львова.

Нагадаємо, на в’їздах та виїздах до містах працюють блокпости. Патрулювання мешканців підсилить роботу тероборони та поліції.