У дво- та триповерховій будівлі розмістять офісм, кафе та магазини

Біля шляхопроводу на вул. Кульпарківській у Львові збудують спеціалізований заклад торгівлі з адміністративними приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження затвердили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 13 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Кульпарківській, 93 площею майже 0,38 га, що перебуває в комунальній власності та належить до земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики. Зараз тут розташована колишня виробнича будівля.

Згідно з МУО, на цій ділянці збудують дво- та триповерхові офіси з магазинами, закладом харчування та паркінгом на 30 місць. Висота будівлі не має перевищувати 11,5 м, а площа забудови – 77%.

Містобудівні умови на будівництво отримало ТОВ «ТБО Львівбуд». Компанія зареєстрована у Львові за адресою будівництва. Серед засновників компанії вказані львів’яни Ярослав, Віталій та Володимир Холявки, а також мешканець Брюховичів Ігор Мельник. Ярослав Холявка – колишній президент «Асоціації будівельних підприємств Львівщини».