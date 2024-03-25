Щоб заблокувати рух транспорту, жінки безперервно ходили пішохідними переходами

Зранку 25 березня кілька десятків жінок перекрили рух трасою Київ-Чоп у селах Ракошино і Карпати Мукачівського району. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, у такий спосіб закарпатки протестують проти мобілізації та роботи ТЦК.

Щоб заблокувати рух транспорту, жінки безперервно ходять пішохідними переходами. На опублікованих у місцевих групах у Facebook відео видно, що на дорозі утворився затор.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан, станом на 12:50, 25 березня, поліцейським вдалося звільнити для проїзду відтинок траси поблизу санаторію «Карпати», перші автівки почали пропускати і в селі Ракошино.

«Працівники поліції забезпечують на місці публічний порядок. Відомості про подію будуть внесені в ЄРДР за статтею 279 Кримінального кодексу України (Блокування транспортних комунікацій)», – зазначили Ганна Дан.

У Закарпатському ОТЦК та СП зазначили, що такі акції загрожують обороноздатності держави.

«В цей важкий для країни час деякі люди, які називають себе громадянами нашої держави, влаштовують показові акції з перекриттям міжнародних трас з метою зриву мобілізаційних заходів і обороноздатності України. Заявляємо, що подібні ініціативи несуть загрозу для обороноздатності нашої держави і мають ознаки спланованої в Росії операції з метою дискредитації територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А значить і ЗСУ. Також такі акції, їхні учасники та публікації про це явище можуть бути використані російськими пропагандистами для поширення своїх ІПСО. Схоже, для цього це й ініційовано», –зазначили в обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією поліції, організаторку акції вже встановили. Санкція статті 279 ККУ передбачає штраф від 850 до 2550 грн або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.