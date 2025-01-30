На місці майбутнього кладовища вже зрізали 600 дерев і викорчували стільки ж пнів

Біля Нетішина розпочали першу чергу будівництва нового кладовища площею 5 га. На вказаній ділянці вже зрізали 600 дерев, а тепер там проводять розбивку ґрунту на сектори та доріжки. Усі роботи обійдуться міськраді в 13 млн грн. Про це повідомив 29 січня виконавчий комітет Нетішинської міськради.

Ще у 2000-х роках поблизу Нетішина з’явилося міське кладовище, яке почали будувати за проєктом Хмельницької атомної електростанції. Земля належала Хмельницькій обласній державній адміністрації, проте у 2017 тодішній голова ОВА Олександр Корнійчук своїм підписом передав його у власність Нетішинській громаді, щоб місто могло належно обслуговувати цвинтар. А вже через рік, рішенням міської ради, його балансоутримувачем стало комунальне підприємство «Благоустрій».

Зрештою, кладовище збудували лише на половину. Оскільки місця для поховань почали закінчуватися, то постала потреба в будівництві ще одного. Так, у жовтні 2024 року КП «Благоустрій» оголосило тендер на понад 13 млн грн для пошуку виконавця робіт, в якому перемогло приватне підприємство «МВМ-13». Через місяць, 11 грудня, Державна інспекція архітектури та містобудування надала дозвіл на виконання будівельних робіт.

«У грудні минулого року підрядна організація видалила 600 самостійних дерев та викорчувала 600 пнів. На усе вона використала 469 463 грн. З початку нинішнього року провела роботи з розбивки території нового кладовища на сектори та доріжки. Наприкінці січня з місцевого бюджету на будівництво виділено понад 9 млн грн», – зазначили в міськраді.

Завершити усі роботи планують до кінця 2025 року.

Додамо, що, згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «МВМ-13» зареєстроване у 1994 році в селі Судилків Шепетівського району. Спеціалізується у будівництві доріг та автострад. Власником бізнесу є Врам Мовсісян.