Біля перевалу на Київ-Чоп ускладнений рух через подвійну ДТП
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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На трасі Київ-Чоп на межі Львівської та Закарпатської областей вранці 12 жовтня трапилася подвійна ДТП, що суттєво ускладнила рух.
Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівської області, аварія трапилася близько 8 ранку біля с. Івашківці Самбірського району.
«Спочатку зіштовхнулися три транспортні засоби, а невдовзі в них в’їхала четверта автівка», – розповіла речниця патрульної поліції Катерина Рибій.
У ДТП є травмовані, швидка вже на місці, але інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Рух на цій ділянці траси дуже ускладнений ще й через туман.
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