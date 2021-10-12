На трасі Київ-Чоп на межі Львівської та Закарпатської областей вранці 12 жовтня трапилася подвійна ДТП, що суттєво ускладнила рух.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівської області, аварія трапилася близько 8 ранку біля с. Івашківці Самбірського району.

«Спочатку зіштовхнулися три транспортні засоби, а невдовзі в них в’їхала четверта автівка», – розповіла речниця патрульної поліції Катерина Рибій.

У ДТП є травмовані, швидка вже на місці, але інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Рух на цій ділянці траси дуже ускладнений ще й через туман.