Банер поблизу польського консульства

Громадська організація «Армія громад України» спільно з Львівською міською радою встановили постери з подяками полякам навпроти консульства Польщі. На них написи польською мовою «Дякуємо полякам за порятунок життів українців». Автором графіки та ідеї є художник Андрій Єрмоленко.

«Польща надає Україні значну військову допомогу для відбиття російської агресії, а також потужно підтримує на міжнародній арені. Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців серед країн ЄС від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія - понад 2,5 млн українців. Щоденно через територію Польщі прямують гуманітарні вантажі в Україну. За все це українці дякують полякам», – розповіли у ГО «Армія громад України».

Зазначимо, що 49-річний художник Андрій Єрмоленко є арт-директором видання «Український тиждень». Він став відомим завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський спільно з лідером Польщі Анджеєм Дудою вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ту річницю Волинської трагедії.