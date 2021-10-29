На момент прибуття пожежників вогонь вже повністю охопив будинок

У четвер, 28 жовтня, у селі Павлів Радехівської громади на Львівщині згорів двоповерховий житловий будинок. Унаслідок пожежі постраждали двоє людей.

У ДСНС Львівщини розповіли, що пожежа сталася 28 жовтня близько 16:30 у селі Павлів, що за 9 км від Радехова. Згорів цегляний двоповерховий житловий будинок. На момент прибуття пожежників будинок був повністю охоплений вогнем. Пожежу ліквідували приблизно за 1,5 год.

Внаслідок пожежі будинок згорів повністю (фото ДСНС)

Унаслідок пожежі постраждали двоє людей – 32-річна власниця будинку та 39-річний чоловік. Постраждалі отримали опіки І-ІІ ступеня рук та гомілок, але від госпіталізації відмовились.

Причину пожежі встановлюють правоохоронці.