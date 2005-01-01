Біля «Шувару» на Сихові стався прорив тепломережі

У понеділок, 26 березня, поблизу ринку «Шувар», що у Сихівському районі Львова, стався прорив теплової мережі. Про це інформує «Гаряча лінія Львова» та додає перелік вулиць, що залишились без гарячого водопостачання.

У повідомленні вказано такі вулиці: Антоненка-Давидовича, Антонича, Боднарська, Вернадського, Полуботка, Демнянська, Довженка, Драгана, Зубрівська, Кавалерідзе, Коломийська, Кос-Анатольського, Манастирського, Морозна, Освицька, Сихівська, Скрипника, Трильовського, Хоткевича, Хуторівка, проспект Червоної Калини, Чукаріна.

Увімкнути гаряче водопостачання до будинків на цих вулицях мають до 18:00.