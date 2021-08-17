Водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу руху

На трасі Київ-Чоп біля Стрия 16 серпня внаслідок зіткнення автомобілів загинув один з водіїв. Також постраждала 14-річна пасажирка, дівчинка у лікарні.

ДТП трапилася близько 08:40 у с. Дуліби Стрийського району на автодорозі Київ-Чоп.

«Водій автомобіля ВАЗ-2106, мешканець м. Сколе 1972 року народження, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Connect, під керуванням мешканця с. Вишневе Кіровоградської області 1985 року народження», — повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

фото Мар'яни Богуцької

Від отриманих травм водій ВАЗу помер в реанімації Стрийської ЦРЛ. 14-річна пасажирка автомобіля шпиталізована у травматологічне відділення. У дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забійна рана голови.