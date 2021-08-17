Біля Стрия у ДТП загинув водій і травмувалася 14-річна пасажирка ВАЗ
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На трасі Київ-Чоп біля Стрия 16 серпня внаслідок зіткнення автомобілів загинув один з водіїв. Також постраждала 14-річна пасажирка, дівчинка у лікарні.
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ДТП трапилася близько 08:40 у с. Дуліби Стрийського району на автодорозі Київ-Чоп.
«Водій автомобіля ВАЗ-2106, мешканець м. Сколе 1972 року народження, не впоравшись із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Ford Connect, під керуванням мешканця с. Вишневе Кіровоградської області 1985 року народження», — повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Від отриманих травм водій ВАЗу помер в реанімації Стрийської ЦРЛ. 14-річна пасажирка автомобіля шпиталізована у травматологічне відділення. У дівчинки закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забійна рана голови.