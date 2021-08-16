Експертиза встановлює, чи був п'яний водій на момент ДТП

Внаслідок нічної ДТП поблизу селища Козова на Тернопільщині загинув 31-річний пішохід. Аварія сталася вночі 15 серпня, коли Opel Omega наїхав на пішохода, який ішов узбіччям загальнодержавної траси Стрий-Тернопіль. На пішоході не було світловідбиваючих елементів, а сам він був одягнутий в темну одежу.

«Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася на території Козівської громади. Під колеса автомобіля Opel Omega потрапив житель села Кальне, 1990 року народження. Чоловік помер на місці», — повідомляють в поліції Тернопільщини.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції, у момент ДТП пішохід йшов трасою у темному одязі і не мав на собі світловідбиваючих елементів.

Водія одразу завезли на освідчення, аби встановити, чи перебував він за кермом на підпитку (результатів перевірки наразі не оприлюднюють). Наразі правоохоронці внесли відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило спричинили смерть). Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Додамо, що впродовж вихідних 14-15 серпня в Тернопільській області трапилося сім дорожньо-транспортних пригод. В аваріях травмувалося семеро людей, серед яких одна дитина. Один чоловік загинув.