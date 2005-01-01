Біля театру Заньковецької у Львові замість аварійних каштанів планують висадити магнолії

У Львові біля театру ім. Марії Заньковецької на вул. Лесі Українки замість старих аварійних каштанів планують висадити магнолії. Про це повідомила начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторого розвитку» Олександра Складкова.

Зазначимо, що раніше в Галицькій райадміністрації повідомили, що було проведено комісійне обстеження, яке встановило, що каштани біля театру ім. Марії Заньковецької досягли граничного і загрожують падінням гілок. Відтак найближчими днями аварійні дерева зріжуть.

Оголошення про зрізку аварійних каштанів (Фото Анни Лисик)

За словами Олександри Сладкової, львівські активісти, які займаються озелененням міста, планують зібрати на спільнокошті 40 тис. грн, аби придбати сім саджанців магнолії та висадити їх замість аварійних каштанів.

«Як і раніше, намагаємося використовувати садженці виключно найкращої якості. Це (попередньо) Magnolia Spectrum […] вартість 4800 грн за штуку», – зазначила Сладкова.

Вона також додала, що будь-хто з небайдужих мешканців може оплатити ціле дерево або й кілька, а в подальшому зможе ці дерева посадити і за бажанням поставити відповідну табличку біля дерева. Також можна пожертувавти й меншу суму.

Реквізити для охочих долучитися до збору коштів:

Для клієнтів ПриватБанку: 5169 3600 0179 1957

Для клієнтів інших банків:

МФО банку: 305299

КОД ОКПО одержувача: 14360570

КОД ОКПО банку: 14360570

Рахунок отримувача: 29244825509100

Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку 5169360001791957,

Голяк Мирослав Едуардович, 3246803657