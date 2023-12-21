Аварія трапилася в селі Ігровиця за 10 км від Тернополя

Поблизу Тернополя водій легкового авто смертельно травмував на дорозі чоловіка. Медики бригади швидкої допомоги доправили постраждалого в лікарню, однак по дорозі він помер. Поліцейські встановлюють, чому тернопільчанин опинився на проїжджій частині і не реагував на рух. Також в ДТП загинув і пішохід в Кременці. Його на швидкості збив легковий автомобіль BMW X1.

У селі Ігровиця о 12:30 20 грудня трапилася смертельна аварія. Кермувальник автомобіля Ford Mondeo збив перехожого. 81-річний чоловік знаходився на проїжджій частині дороги. Очевидці на місце ДТП викликали правоохоронців та бригаду швидкої допомоги.

«Медики потерпілого з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарні. Проте врятувати життя йому не вдалося», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 21 грудня.

На Тернопільщині увечері близько 19:00 20 грудня трапилася ще одна смертельна аварія. В Кременці під колесами автомобіля BMW X1 опинився 59-річний місцевий житель. Поліцейські встановили, що чоловік переходив дорогу в невстановленому місці. Від отриманих травм кременчанин загинув на місці події.

Відомості про обидві ДТП слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людей). У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Загалом за добу правоохоронці зафіксували шість аварій, дві з яких – зі смертельними наслідками.