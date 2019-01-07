Внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі загинули четверо українців

У понеділок, 7 січня, четверо українських моряків загинули внаслідок аварії за участю вантажного судна поблизу берегів Туреччини.

За повідомленням New York Times, судно з панамським прапором, що вирушило з російського порту в Азовському морі, надіслало сигнал тривоги за 148 кілометрів від берегів турецької провінції Самсун. На місце події оперативно вирушили рятувальники. Операція виконувалася за допомогою літака, двох гелікоптерів і двох човнів. Дев'ять членів екіпажу були врятовані. За попередніми даними, вантажне судно Volgo Balt 214, затонуло після сильного удару хвилі

У свою чергу посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що на судні, яке затонуло у Чорному морі біля берегів Туреччини, перебували 11 громадян України. Четверо з них загинули. Він також зазначив, що 7 інших членів екіпажу доправили до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих вже відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав український консул.