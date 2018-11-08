Біля військової частини в Бахмуті правоохоронці затримали чоловіка з безпілотником

Повідомлення про виявленні дронів біля військових частин протягом останніх днів надходять регулярно

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 12:47880

До теми

Мобільна група військової частини затримала чоловіка, який керував безпілотником, і передала його працівникам Служби безпеки України зі складу операції Об'єднаних сил. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Як повідомляється, чергова зміна помітила безпілотник близько 20:00 7 листопада. Мобільну групу направили на ймовірне місце запуску апарата.

«Під час розшукових заходів удалося затримати людину на автомобілі, який керував безпілотником. В автомобілі було виявлено два дрони, ноутбук і пристрої керування БПЛА. Підозрюваного, автомобіль і технічні засоби передали співробітникам СБУ зі складу операції Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.

У Міноборони нагадують, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами чи на підльоті до них будуть збивати без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримувати і притягувати до відповідальності згідно із законодавством України.

Зазначимо, що повідомлення про виявленні дронів біля військових частин протягом останніх днів надходять регулярно.

Як інформував ZAXID.NET, на початку жовтня в Ічнянському районі Чернігівської області виникла пожежа на технічній території шостого арсеналу Міністерства оборони. Після цього почали вибухати і розлітатися в різні сторони боєприпаси. Рятувальниками було евакуйовано близько 20 тис. осіб. За версією військової прокуратури, пожежа в Ічні сталася внаслідок диверсії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Причиною вибухів військового арсеналу в Ічні офіційно назвали диверсію ZAXID.NET
Біля арсеналів в Ічні перед вибухами бачили двох чоловіків у камуфляжі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук