Біля військової частини в Бахмуті правоохоронці затримали чоловіка з безпілотником

Мобільна група військової частини затримала чоловіка, який керував безпілотником, і передала його працівникам Служби безпеки України зі складу операції Об'єднаних сил. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Як повідомляється, чергова зміна помітила безпілотник близько 20:00 7 листопада. Мобільну групу направили на ймовірне місце запуску апарата.

«Під час розшукових заходів удалося затримати людину на автомобілі, який керував безпілотником. В автомобілі було виявлено два дрони, ноутбук і пристрої керування БПЛА. Підозрюваного, автомобіль і технічні засоби передали співробітникам СБУ зі складу операції Об'єднаних сил», - сказано в повідомленні.

У Міноборони нагадують, що БПЛА над військовими частинами і розташуванням військових підрозділів, а також над базами, складами та арсеналами чи на підльоті до них будуть збивати без попередження, а причетних до таких інцидентів осіб - затримувати і притягувати до відповідальності згідно із законодавством України.

Зазначимо, що повідомлення про виявленні дронів біля військових частин протягом останніх днів надходять регулярно.

Як інформував ZAXID.NET, на початку жовтня в Ічнянському районі Чернігівської області виникла пожежа на технічній території шостого арсеналу Міністерства оборони. Після цього почали вибухати і розлітатися в різні сторони боєприпаси. Рятувальниками було евакуйовано близько 20 тис. осіб. За версією військової прокуратури, пожежа в Ічні сталася внаслідок диверсії.