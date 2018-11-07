Причиною вибухів військового арсеналу в Ічні офіційно назвали диверсію

Наразі правоохоронці встановлюють людей, котрі заклали вибухівку

СуспільствоВолодимир Пиріг, 7 листопада1840

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Причиною вибухів військового арсеналу в Ічні офіційно назвали диверсію
фото з відкритих джерел
Вибухи снарядів на арсеналі в Ічні спричинили пожежу і руйнування

Причиною вибухів на складах Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області стала диверсійна діяльність, повідомили у військовій прокуратурі.

За словами військового прокурора центрального регіону України Григорія Рябенка, якого процитувало «Громадське ТБ», невстановлена особа або група осіб проникла на склад з боєприпасами та заклала вибуховий пристрій.

«Наразі проводиться низка експертиз, які дозволять встановити, як саме був закладений вибуховий предмет та ким», – додав він.

Зазначимо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше повідомляв, що встановлена на арсеналі вибухівка була приведена у дію за допомогою мобільного телефона. З його слів, за кілька днів до вибухів поблизу арсеналу бачили двох чоловіків у камуфляжі.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня почалися вибухи на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області, впродовж доби з 16-кілометрової зони було евакуйовано 12,5 тисячі осіб.

Управління ДСНС у Чернігівській області повідомляло, що на арсеналі поблизу Ічні зберігалося 88 тисяч тон боєприпасів, але в Генштабі Збройних сил заявляли, що ця цифра відрізняється від реальної десь у 1,5-2 рази.

Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку.

16 жовтня Матіос заявив, що в момент початку вибухів на арсеналі №6 поблизу Ічні Чернігівської області в зоні покриття працював неідентифікований мобільний телефон, який могли використати для приведення вибухового пристрою в дію.

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