Біля залізничного вокзалу у Львові демонтували п’ять нелегальних літніх майданчиків

Один з літніх майданчиків, який демонтували поблизу вокзалу у Львова

У середу, 30 травня, працівники комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» демонтували п’ять літніх майданчиків, що були нелегально встановлені поблизу залізничного вокзалі у Львові.

Як йдеться у повідомленні комунального підприємства, чотири літні майданчики демонтували на вул. Чернівецькій та один на площі Двірцевій, 1. До слова, 10 травня комунальники демонтували також два нелегальні літні майданчики у центрі Львова.

Нагадаємо, що демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Власники можуть повернути свої конструкції, оплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків.