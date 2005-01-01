Біля залізничного вокзалу у Львові демонтували п’ять нелегальних літніх майданчиків

СуспільствоСофія Лазуркевич, 31 травня5360

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Біля залізничного вокзалу у Львові демонтували п’ять нелегальних літніх майданчиків
фото «Адміністративно-технічного управління»
Один з літніх майданчиків, який демонтували поблизу вокзалу у Львова

У середу, 30 травня, працівники комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» демонтували п’ять літніх майданчиків, що були нелегально встановлені поблизу залізничного вокзалі у Львові.

Як йдеться у повідомленні комунального підприємства, чотири літні майданчики демонтували на вул. Чернівецькій та один на площі Двірцевій, 1. До слова, 10 травня комунальники демонтували також два нелегальні літні майданчики у центрі Львова.

Нагадаємо, що демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано.

Власники можуть повернути свої конструкції, оплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків.

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